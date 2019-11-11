Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
27,04

В Киеве опять горел рынок "Юность": видео

11 ноября, 19:05

Огонь вспыхнул ночью на крыше одного из павильонов и разошелся по сторонам

В Киеве снова горел рынок "Юность". Огонь вспыхнул ночью на крыше одного из павильонов и разошелся на 60 квадратных метров. Спасатели взломали дверь павильонов и за час потушили огонь. Что загорелось – пока неизвестно. Рынок "Юность" один из крупнейших в столице. В прошлый раз он горел в сентябре. Тогда госпитализировали продавщицу, потому что та надышалась угарным газом.

Напомним, новости "Сегодня" подробно осветили то, как в Киеве полыхал рынок "Юность" в сентябре. На месте происшествия работали четыре единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.

Реклама

Тогда же мы писали о том, что в Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в домах.

В тренде
Убийство байкера на Харьковском шоссе: подозреваемый снова пошел под суд
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

А еще недавно в столице Нигерии сгорел самый крупный и известный рынок. Возгорание случилось на верхних этажах многоэтажки, где расположен торговый комплекс. И уже оттуда пламя перекинулось на палатки. Подступиться к очагу огня пожарные не могли – вокруг здания расположены многочисленные торговые киоски.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев юность пожары

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве женщину сбила электричка: видео
В Киеве женщину сбила электричка: видеоДругие новости
Киевляне предложили переименовать станцию метро
Киевляне предложили переименовать станцию метро "Площадь Льва Толстого"Другие новости
На столичной Оболони открыли третью очередь парка
На столичной Оболони открыли третью очередь парка "Наталка"Другие новости
Эхо стрельбы на Чаадаева: как в Киеве наказывают злостных должников и что делать соседям
Эхо стрельбы на Чаадаева: как в Киеве наказывают злостных должников и что делать соседямКоммуналка
Посол Польши раскритиковал состояние костела в центре Киева
Посол Польши раскритиковал состояние костела в центре КиеваДругие новости
"Сюрприз" для жителей Троещины: в понедельник на Северном мосту ограничат движениеТранспорт

Новости партнеров

Loading...
загрузка...