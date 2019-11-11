В Киеве опять горел рынок "Юность": видео

Огонь вспыхнул ночью на крыше одного из павильонов и разошелся по сторонам

В Киеве снова горел рынок "Юность". Огонь вспыхнул ночью на крыше одного из павильонов и разошелся на 60 квадратных метров. Спасатели взломали дверь павильонов и за час потушили огонь. Что загорелось – пока неизвестно. Рынок "Юность" один из крупнейших в столице. В прошлый раз он горел в сентябре. Тогда госпитализировали продавщицу, потому что та надышалась угарным газом.

Напомним, новости "Сегодня" подробно осветили то, как в Киеве полыхал рынок "Юность" в сентябре. На месте происшествия работали четыре единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.

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Тогда же мы писали о том, что в Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в домах.

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А еще недавно в столице Нигерии сгорел самый крупный и известный рынок. Возгорание случилось на верхних этажах многоэтажки, где расположен торговый комплекс. И уже оттуда пламя перекинулось на палатки. Подступиться к очагу огня пожарные не могли – вокруг здания расположены многочисленные торговые киоски.

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