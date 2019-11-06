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В столице Нигерии сгорел самый крупный и известный рынок: видео

6 ноября, 15:24

Потушить пожар вовремя не удалось из-за расположенных вокруг киосков

Крупный пожар произошел в крупнейшем городе Африки. В Лагосе – это столица Нигерии – со вчерашнего дня пылает рынок. Балогун – один из крупнейших и самых известных рынков на континенте. Там покупают одежду, обувь и традиционные красочные нигерийские ткани. Возгорание случилось на верхних этажах многоэтажки, где расположен торговый комплекс. И уже оттуда пламя перекинулось на палатки. Подступиться к очагу огня пожарные не могли – вокруг здания расположены многочисленные торговые киоски. О пострадавших нигерийские власти пока не сообщают.

Пожары в этом году терроризирую мир с неистовой силой. Так ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Японии сгорел замок Сюри, который входит в список наследия ЮНЕСКО. Причина возгорания пока не известна. На месте работали 30 пожарных бригад. Пожар удалось погасить через 11 часов.

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Также недавно трагедия национального масштаба случилась в Австралии – там сгорели заживо 350 коал. Животные погиблив огне в лесу на востоке страны близ города Порт-Маккоури. Экологи говорят, именно там проживало большинство коал региона.

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Нигерия базар пожары

Источник: Сегодня

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