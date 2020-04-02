Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Киеве

В Киеве зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Всего по состоянию на 2 апреля в столице подтвержден 161 случай заражения COVID-19. Об этом в ходе брифинга в четверг сообщил мэр города Виталий Кличко. Ранее Минздрав сообщал о 160 инфицированных в столице.
Согласно информации городского главы, умер 70-летний мужчина. Подробностей пока что нет.
Кличко уточнил, что среди новых зараженных – 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет, 10 женщин – от 36 до 62 лет.
Новые случаи выявлены:
- Голосеевский район – +3
- Дарницкий – +7
- Днепровский – +1
- Оболонский – +4
- Печерский – +2
- Шевченковский – +4
- Соломенский – +6
- Деснянский – +2
Госпитализированы 18 пациентов. Из них четверо – в клиническую больницу № 5, девять человек – в больницу № 7. Еще трех пациентов госпитализировали в Александровскую больницу и двух – в больницу № 3. 11 киевлян лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.
Также 12 пациентов, большая часть которых лечилась в Александровской больнице, выздоровели. Их выписали домой.
Карта всех случаев инфицирования в столице выглядит на данный момент так:
Экспресс-тестами в Киеве протестировали 2200 жителей города. Лабораторно обработаны 1202 образца. Еще в исследовании в Киевском городском лабораторном центре МЗ Украины – 404 образца. Кроме того, в городе начали тестировать всех пациентов с диагнозом "воспаление легких".
Напомним, с 12 марта столица живет в условиях карантина, который несколько раз ужесточали.
Штраф за нарушение карантина составляет минимум 17 тысяч гривен.
Вместе с тем, по городу до сих пор нарушают карантин и Кличко уже неоднократно призывал жителей столицы "не шастать". Подобные нарушения есть и в Киевской области.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк