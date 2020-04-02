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Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Киеве

2 апреля, 12:10

Наталья Руда

В Киеве инфицирован 161 человек

В Киеве зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Всего по состоянию на 2 апреля в столице подтвержден 161 случай заражения COVID-19. Об этом в ходе брифинга в четверг сообщил мэр города Виталий Кличко. Ранее Минздрав сообщал о 160 инфицированных в столице.

Согласно информации городского главы, умер 70-летний мужчина. Подробностей пока что нет.

Кличко уточнил, что среди новых зараженных – 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет, 10 женщин – от 36 до 62 лет.

Новые случаи выявлены:

  • Голосеевский район – +3
  • Дарницкий – +7
  • Днепровский – +1
  • Оболонский – +4
  • Печерский – +2
  • Шевченковский – +4
  • Соломенский – +6
  • Деснянский – +2

Госпитализированы 18 пациентов. Из них четверо – в клиническую больницу № 5, девять человек – в больницу № 7. Еще трех пациентов госпитализировали в Александровскую больницу и двух – в больницу № 3. 11 киевлян лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.

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Также 12 пациентов, большая часть которых лечилась в Александровской больнице, выздоровели. Их выписали домой.

Карта всех случаев инфицирования в столице выглядит на данный момент так:

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Фото: КГГА

Фото: КГГА

Экспресс-тестами в Киеве протестировали 2200 жителей города. Лабораторно обработаны 1202 образца. Еще в исследовании в Киевском городском лабораторном центре МЗ Украины – 404 образца. Кроме того, в городе начали тестировать всех пациентов с диагнозом "воспаление легких".

Напомним, с 12 марта столица живет в условиях карантина, который несколько раз ужесточали.

Штраф за нарушение карантина составляет минимум 17 тысяч гривен.

Вместе с тем, по городу до сих пор нарушают карантин и Кличко уже неоднократно призывал жителей столицы "не шастать". Подобные нарушения есть и в Киевской области.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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