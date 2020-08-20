В Киеве от коронавируса умерли три человека, а число новых больных приближается к антирекорду

За сутки инфицированы 227 человек

В Киеве число случаев заболевания COVID-19 приближается к антирекордному показателю, который был зафиксирован на прошлой неделе. По состоянию на 20 августа в городе зарегистрировано 227 новых случаев инфицирования коронавирусом, три человека умерли.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Всего коронавирус унес жизни 158 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 11 172 подтвержденных случая заражения.

За сутки заболели:

114 женщин в возрасте от 20 до 83 лет;

104 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет;

5 девочек от 5 до 16 лет и 4 мальчика от 2 лет до 10.

Заболели в том числе и трое медиков.

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В больницы столицы попали 37 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровел за минувшие сутки 101 человек. Всего коронавирус преодолели 3585 жителей Киева.

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Больше всегое случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 39, в Святошинском – 37, в Днепровском районе – 31 случай.

Напомним, что с 17 августа Киев попал в "желтую" зону карантина и ограничительные меры в городе были ужесточены.

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Кроме того, новости "Сегодня" писали, как в условиях пандемии в Киеве начнется учебный год в школах и университетах.

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