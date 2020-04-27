В Киеве от коронавируса умерли уже 23 человека

За минувшие сутки зарегистрирован еще один летальный случай, также зафиксировано 20 новых случаев инфицирования в Лавре

В Киеве по состоянию на 27 апреля коронавирусом заразились уже 1220 человек. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 32 человек, один случай летальный. Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Среди новых случаев инфицирования два – у медиков.

Заразились:

11 женщин в возрасте от 25 до 68 лет;

21 мужчина от 18 до 71 лет.

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Из мужчин, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, – 20 семинаристов из Киево-Печерской лавры. Одного пациента госпитализировали в Александровскую больницу. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

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