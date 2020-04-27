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В Киевской области растет число жертв COVID-19: умер 42-летний мужчина

27 апреля, 11:39

Наталья Руда

Скончался житель Украинки

В Киевской области за минувшие сутки коронавирус лабораторно подтвердился у еще 28 человек. Также зарегистрирован еще один летальный случай. Всего в регионе заражены 570 человек.

Согласно данным Киевской областной государственной администрации (КОГА), новые случаи зафиксированы:

  • 8 – в Обуховском районе (3 – в Обухове, 1 – в Козине, 3 – в Украинке, 1 – в Григорьевке);
  • 8 – в Киево-Святошинском районе (5 – в Вишневом, 1 – в Гатном, 1 – в Петропавловской Борщаговке, 1 – в Белогородке);
  • 1 – в Барышевском районе;
  • 2 – в Бородянском районе;
  • 1 – в Васильковском районе;
  • 2 – в Кагарлыкском районе;
  • 1 – в Фастове;
  • 4 – в Кагарлыке;
  • 1 – в Буче.

Среди новых случаев заражения – двое детей, всего в области уже 48 инфицированных детей.

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Кроме того, за сутки зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса – умер 42-летний мужчина из Украинки в Обуховском районе. Таким образом, число жертв COVID-19 в Киевской области достигло 13 человек.

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Из всех заболевших COVID-19 на стационарном лечении – 126 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) – 444 человека.

Ранее мы сообщали о ситуации в Вишневом, где произошла вспышка коронавируса в общежитии. Кроме того, коронавирус обнаружили еще в двух общежитиях – в селе Петропавловское и в Гостомеле.

Отметим, что в Украине продлили карантин до 11 мая.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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гибель киевская область коронавирус

Источник: Сегодня

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