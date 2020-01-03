В Киеве открылись пункты приема новогодних елок, сосен и смерек

Деревья переработают и пустят на защиту почвы от пересыхания и перегрева

Не выбрасывать на помойку, а сдать на переработку. Елки, сосны, ели, которые украшают дома, можно отнести к пунктам приема. Такие совсем недавно открылись в Киеве. Всего 15 пунктов, в разных районах. Как рассказали в мэрии, собранные деревья порежут на щепки с помощью специального механизма. А весной щепки начнут засыпать в лунки вечнозеленых растений. Это позволит защитить почву от пересыхания и перегрева.

Как ранее писал сайт "Сегодня", в разных районах Киева появились свалки из непроданных елок, которые выбросили, как мусор. Соответствующие фото появились в паблике "Киев Оперативный". В частности, стихийные мусорники из деревьев есть на Виноградаре, а также на Левобережке.

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Жители столицы в социальных сетях выразили возмущение таким поведением торговцев, однако отметили, что такая картина в Киеве наблюдается каждый год.

В Одессе также коммунальщики продолжают ликвидировать "кладбище" елок и сосен, которые оказались нераспроданными к Новому году. Одесситы жалуются, что деревья валяются на дороге, тротуарах, остановках и возле мусорных контейнеров. Некоторые забирают елки домой.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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