В Киеве отмыли от свастики памятник Шолом-Алейхему

Памятник по очереди отмывали несколько дворников и представителей синагоги

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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Памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему, над которым вечера поглумились вандалы, разрисовав свастикой, отмыли.

Сейчас памятник писателю, который расположен в центре Киева, чист, только на нижней части пальто остались следы от ершика.

"Мыли вчера пару часов трое дворников Печерского района и трое представителей от синагоги, которая расположена совсем рядом. Они принесли качественный растворитель, поскольку наш был не очень хороший. Так и мыли все по очереди", – рассказала нам местный дворник.

По ее словам, полицейские опрашивали возможных свидетелей ЧП. Искали видео с камер видеонаблюдения, но нашли ли что-то, чтобы выйти на след злоумышленников, которые поглумились над памятником, пока неизвестно.

В кофейном киоске, который расположен рядом, говорят, что в сквере, где стоит памятник, часто собираются шумные компании, распивающие спиртные напитки.

"Здесь бы не помешал патруль полиции, который бы усмирял подвыпивших малолетних "героев", – рассказали в кафе.

Ранее неизвестные осквернили памятник евреям, который установлен на месте массового убийства в селе Богдановка в Николаевской области. Неизвестные нарисовали на монументе свастику и разместили записку с угрозами, адресованную президенту Владимиру Зеленскому, бывшему министру транспорта Евгению Червоненко, а также директору Украинского еврейского комитета.

Кроме того, в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище. Подробнее смотрите в сюжете:

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