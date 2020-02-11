В Киеве подготовили три больницы к приему больных коронавирусом

Чтобы противостоять китайскому коронавирусу, в Украине есть достаточный запас медикаментов и защитных средств для врачей – утверждают в Минздраве. Уже определились с учреждениями, где будут принимать пациентов с подозрением на новый вирус. В Киеве таких три. В одной из больниц побывала корреспондент новостей "Сегодня".

Александровская больница с мощным инфекционным отделением является одной из трех клиник столицы где готовятся принимать пациентов с подозрением на новый китайский коронавирус. Прорезиненный халат, специальные очки и особый респиратор повышенной защиты, который не пропускает вирусы – только так медики заходят в палату с пациентом, который только что вернулся из Китая и болен. Пока не определили, чем болеет и не подхватил ли случайно коронавирус – будут наблюдать и относиться, как к инфицированному. Здесь уже пролечили более десяти пациентов, которые вернулись из Китая и имели признаки простуды. По большей части это был грипп.

Людмила Меновая, заведующая инфекционным отделением Александровской больницы:

"Были китайские студенты с гриппом подтвержденным. Была с кишечной инфекцией пациентка, которая приехала с отдыха из Китая".

Здесь уверяют, что готовы принимать пациентов с настоящим коронавирусом – имеют специальные изолированные боксы с современной техникой, что позволит спасти жизнь.

В Сумах, тем временем двух граждан Китая, которые учатся в аграрном университете поместили на карантин – они недавно вернулись с каникул в Поднебесной.

Дмитрий Кравцов, начальник управления здравоохранения Сумской ОГА:

"Они изолированы на максимальный инкубационный период. По информации главного врача, признаков заболеваемости форуме".

Напомним, ранее сообщалось о том, что на данный момент пятерых украинцев проверяют на коронавирус. Три человека обратились за помощью, у них и еще двух лиц взяты материалы для обследования.

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