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Минздрав: пятерых украинцев проверяют на коронавирус

11 февраля, 10:58

Три человека обратились за помощью, у них и еще двух лиц взяты материалы для обследования

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Врачи постоянно держат связь с гражданами, вернувшимися из Китая, у пяти человек исследуют образцы на наличие коронавируса 2019-nCoV. Об этом рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, сообщает Укринформ.

"На сегодняшний день у нас есть постоянный мониторинг людей, которые возвращаются из Китая. Мы держим с ними постоянную телефонную связь, они знают симптомы, куда надо обращаться. Сейчас есть три человека, которые обратились за помощью. У них и еще двух людей взяты материалы для обследования и исследования. Таким образом, есть 5 человек, которых мы проверяем на коронавирус", - сказала Скалецкая.

Она подчеркнула, что правительство с 30 января, когда Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендацию странам усилить системы здравоохранения для противодействия распространению нового коронавируса, постоянно ведет подготовительные мероприятия, анализ, мониторинг заведений, систем реагирования, а также изоляции тех лиц, у которых будет выявлен новый коронавирус.

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Ранее новости "Сегодня" писали о том, что известно о двух украинцах, которые заразились коронавирусом.

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Фото: PXhere

Отметим, пока украинские власти не согласовали техническое руководство по эвакуации сограждан из китайской провинции Хубэй, которая была закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса.

По состоянию на 1 февраля 2020 года на территории Поднебесной находились и прислали свои данные посольству в КНР 356 украинцев. Из них 71 человек находится в закрытой на въезд и выезд провинции Хубэй.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус заразил украинцев: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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