Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,85

Смертельный коронавирус из Китая получил официальное имя

11 февраля, 18:22

Всемирная организация здравоохранения решила избежать неточностей и стигматизации

/ Фото: REUTERS/Aly Song

Новый тип коронавируса, жертвами которого в Китае стали уже более тысячи человек, получил официальное название.

Как сообщил на посвященном распространению инфекции международном форуме в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус будет называться COVID-19.

Он объяснил, что это необходимо для предотвращения использования других – неточных или стигматизирующих – названий.

Реклама

Прежде в ВОЗ эту инфекцию называли "новым коронавирусом 2019 года". Хотя в прессе фигурировали "уханьский" и "китайский" коронавирус.

В то же время первая вакцина против COVID-19 может стать доступной за полтора года. На этом фоне Гебрейесус призвал "сделать сегодня все возможное, используя имеющееся оружие".

В тренде
Отношения Вашингтона и Москвы достигли низшей точки со времен холодной войны – посол США
Джон Салливан. Фото: REUTERS/FW1F/Bill Berkrot

Кроме того, глава ВОЗ призвал мир объединить усилия в борьбе с коронавирусом, чтобы предотвратить новые случаи заражения и дальнейшие финансовые потери.

Напомним, что в то время, как в Китае число случаев заражения превысило 42 тысячи, среди украинцев известно только о двух случаях заражения. По данным Министерства здравоохранения, заразились два члена экипажа японского круизного лайнера Diamond Princess.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Коронавирус заразил украинцев: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

эпидемия вирус ВОЗ инфекция коронавирус вирусная пневмония COVID-19

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений
Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта зараженийДругие страны
Впервые в медицине: девушка с волосами в необычном месте удивила врачей, фото
Впервые в медицине: девушка с волосами в необычном месте удивила врачей, фотоFun
Путешественник вернулся из Китая и рассказал правду о коронавирусе
Путешественник вернулся из Китая и рассказал правду о коронавирусеTravel
В Сирии казнили четырех российских спецназовцев: фото
В Сирии казнили четырех российских спецназовцев: фотоДругие страны
В Кремле цинично ответили на заявление Эрдогана о Крыме
В Кремле цинично ответили на заявление Эрдогана о КрымеПолитика
Зверь пытался вытащить мужчину из кишащей змеями воды: фото
Зверь пытался вытащить мужчину из кишащей змеями воды: фотоFun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...