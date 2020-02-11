Смертельный коронавирус из Китая получил официальное имя

/ Фото: REUTERS/Aly Song

Новый тип коронавируса, жертвами которого в Китае стали уже более тысячи человек, получил официальное название.

Как сообщил на посвященном распространению инфекции международном форуме в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус будет называться COVID-19.

Он объяснил, что это необходимо для предотвращения использования других – неточных или стигматизирующих – названий.

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Прежде в ВОЗ эту инфекцию называли "новым коронавирусом 2019 года". Хотя в прессе фигурировали "уханьский" и "китайский" коронавирус.

В то же время первая вакцина против COVID-19 может стать доступной за полтора года. На этом фоне Гебрейесус призвал "сделать сегодня все возможное, используя имеющееся оружие".

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Кроме того, глава ВОЗ призвал мир объединить усилия в борьбе с коронавирусом, чтобы предотвратить новые случаи заражения и дальнейшие финансовые потери.

Напомним, что в то время, как в Китае число случаев заражения превысило 42 тысячи, среди украинцев известно только о двух случаях заражения. По данным Министерства здравоохранения, заразились два члена экипажа японского круизного лайнера Diamond Princess.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Коронавирус заразил украинцев: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

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