В Киеве прощаются с Борисом Патоном (фото)

Похоронят выдающегося ученого на Байковом кладбище в столице

В Киеве прошла церемония прощания с выдающимся ученым и президентом отечественной Академии наук Борисом Патоном, который умер 19 августа. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

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"Провели в вечность выдающегося ученого Бориса Патона. А с ним и целую эпоху. Борис Евгеньевич был великим человеком. Память о нем остается жить в многочисленных трудах, публикациях, изобретениях и сердцах поколений. Спасибо ему за это. Вечная память!", – написал Шмыгаль.

Попрощаться с ученым пришел также глава страны Владимир Зеленский с супругой, сообщили в Офисе президента. Церемония прошла в клубе Кабинета Министров в Киеве.

"Борис Евгенович стал легендой Украины. Человек, масштаб которого трудно описать. Рад, что мне выпал шанс познакомиться с Борисом Евгеновичем. Вечная ему память и искренние соболезнования родным и близким", - сказал Глава государства.

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В церемонии прощания также принял участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Похоронят изобретателя на Байковом кладбище в столице.

Как известно, Патон ушел из жизни в институте Амосова в возрасте 101 года из-за заболевания сердечно-сосудистой системы.

Стоит отметить, что новости "Сегодня" уже узнали некоторые обстоятельства болезни и смерти великого ученого.

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