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Умер Борис Патон

19 августа, 19:08

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Выдающемуся украинскому ученому был 101 год

На 102 году жизни скончался выдающийся украинский ученый, глава Академии наук Украины Борис Патон.

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Об этом со ссылкой на комментарий аппарата СНБО сообщает издание "Украинская правда".

УП сообщили, что формируется государственная комиссия по похоронам, которая будет решать основные вопросы, поскольку родственников у него фактически нет .

Напомним, когда выдающемуся украинскому ученому исполнилось 100 лет, он рассказал нам о том, как проходит его рабочий день, какими разработками наших ученых он восхищается и готова ли Украина к внедрению гиперлупа.

Читайте интервью Патона сайту "Сегодня": "Мы способны построить постоянную станцию на Луне".

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Борис Евгеньевич Патон — советский и украинский учёный в области металлургии и технологии металлов, доктор технических наук, профессор. С 1962 года — президент Национальной академии наук Украины. С 1953 года — директор Института электросварки имени Е. О. Патона. Старейший (одновременно по возрасту и по сроку пребывания в должности) Президент государственной Академии наук в мире, а также старейший (как по возрасту, так и по длительности пребывания в статусе) действительный член Национальной академии наук Украины и Российской академии наук.

Академик АН СССР (1962); почётный президент Российской инженерной академии и Международной инженерной академии. Дважды Герой Социалистического Труда (1969, 1978). Герой Украины (1998). Заслуженный изобретатель СССР (1983). Лауреат Ленинской премии (1957), Сталинской премии III степени (1950), премии Совета Министров СССР и двух Государственных премий Украины (1970, 2004). Кавалер четырёх орденов Ленина (1967, 1969, 1975, 1978). Член КПСС с 1952 года.

Депутат Верховного Совета СССР (1962—1989), член Президиума Верховного Совета УССР (1963—1980), член ЦК КПСС (1966—1991), президент Международной ассоциации академий наук, почётный член Римского клуба.

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смерть ученый Борис Патон Академия наук

Источник: Сегодня

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