В Киеве умер Борис Патон: биография и цитаты легендарного ученого

19 августа стало известно о смерти выдающегося украинского ученого, Героя Украины, Бориса Патона.

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Он ушел из жизни в институте Амосова в возрасте 101 года из-за заболевания сердечно-сосудистой системы.

Родился будущий изобретатель 14 ноября 1918 года, в Киеве, в семье директора Института электросварки профессора Евгения Патона. Его брат, Владимир Патон также был ученым в области металлургии и сварки.

Образование Борис Патон получил в КПИ, где преподавал его отец. Больше 70 лет посвятил работе в Институте электросварки имени Е.О. Патона, директором которого являлся с 1953 года.

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В 1962 году стал президентом Академии наук Украинской ССР, а после обретения Украиной независимости остался руководить Национальной академией наук Украины. Однако в 2020 году собирался оставить эту должность – свою кандидатуру на апрельском Общем собрании НАНУ он не выдвигал, однако из-за эпидемии коронавируса выборы так и не состоялись.

К моменту своей смерти Патон оставался ученым-рекордсменом, будучи старейшим (как по возрасту, так и по сроку пребывания в должности) президентом государственной Академии наук в мире и действующим членом Национальной академии наук Украины.

Под его авторством числятся более тысячи научных трудов и около 400 изобретений в области автоматического и полуавтоматического сваривания под флюсом, автоматов и полуавтоматов для дугового сваривания и сварочных источников питания, продолжительного горения дуги и её регулирования, управления сварочными процессами.

Был награжден множеством государственных наград: звание Герой Украины, ордено Свободы, орден Ярослава Мудрого и орден "За заслуги".

В 2018 году, перед своим столетним юбилеем, Борис Патон дал интервью изданию "Сегодня". Среди его самых ярких высказываний:

Нужно развивать науку. Нужно, чтобы люди знали: без науки нет жизни и ничего прекрасного в мире

Не могу сидеть без работы. Даже если хочется немного отдохнуть. За многие годы сформировалась привычка постоянно быть занятым

Имеем даже собственные предложения касательно строительства постоянной станции на Луне и готовы предоставить их нашим потенциальным партнерам

(О киевском трамвае, оформленном в честь ученого) Я спокойно отношусь к подобным вещам, поскольку не тщеславен ... Если благодаря моему портрету люди захотят больше узнать о наших ученых и конкретно о Национальной академии наук, я буду только рад

Ученый, по определению, открыт ко всему новому, интересному и перспективному. Его невозможно представить без любознательности, желания познавать непознанное

Мечтаю, чтобы наука и ученые были в почете в нашей стране. Чтобы Украина развивалась и процветала. И чтобы все было хорошо у нас, наших детей и внуков

Пройдет время, мы поумнеем и станем более цивилизованными, как и полагается стране, находящейся в сердце Европы. И возмужаем

Лучшее капиталовложение, даже если это просто хобби — это вложение в новые знания. Образование, книги, какие-то обучающие программы

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Стоит отметить, что новости "Сегодня" уже узнали некоторые обстоятельства болезни и смерти великого ученого.

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