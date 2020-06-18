В Киеве попрощались с прапорщиком, погибшим на Донбассе (фото)

В Киеве в среду, 17 июня, попрощались с погибшим 13 июня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе бойцом 30-ой отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского прапорщиком Леонидом Добрянским (позывной "Старый").

"Во время выполнения боевого задания Леонид отдал свою жизнь за свободную и независимую Украину. Он погиб от минно-взрывной травмы, не совместимой с жизнью. В июле ему исполнилось бы 46 лет. Он один из первых, кто встал на защиту Украины в самое адское время, прошел все горячие точки войны на востоке Украины. Попрощаться с Героем пришли его близкие, друзья, волонтеры, боевые побратимы, командиры и горожане, среди них соболезнования выразили командующий Сухопутных войск и председатель Оболонской РГА", - говорится в сообщении бригады на Facebook.

Реклама Фото: facebook.com/30brigade

Жене погибшего Героя вручили грамоту почета и скорби.

Похоронили Добрянского на Аллее Героев на Лукьяновском кладбище в Киеве.

Также накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в связи с прощанием с Добрянским в городе приспущены государственные флаги.

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"Вечная память и уважение Леониду Добрянскому, который жил на Оболони. Вечная слава героям!" – сказал на брифинге городской глава.

Он напомнил, что с 2014 года 394 киевлянина отдали свою жизнь, защищая Украину.

Добрянский был родом из Ружина Житомирской области. Жил в Киеве вместе с семьей. До войны работал на авиационном заводе "Антонов" в столице. С 2014 года по 2015 год воевал в составе 72 ОМБр. Летом 2014-го во время боев в Червонопартизанске в Луганской области получил ранения. Тогда мина упала у блиндажа, поэтому он был только контужен. Пролечившись, он снова отправился на фронт.

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Осенью 2015-го присоединился к рядам 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского. Побывал во всех горячих точках. Его контракт подходил к концу, и уже через месяц, в июле, он мог вернуться домой, мечтал отпраздновать свадьбу своей единственной 24-летней дочери и вернуться назад к своим побратимам.

Ранее украинские военные на Донбассе уничтожили вражеского снайпера выстрелом из противотанкового ракетного комплекса.

Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" ответным огнем. В частности, в мае боевики понесли большие потери.

Также новости "Сегодня" сообщали, что оккупанты не пускают на неподкотрольные территории Донбасса миссию ОБСЕ.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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