ВСУ ракетой уничтожили снайпера боевиков: появилось видео

Снайпер затаился в здании, но это его не спасло

Украинские военные на Донбассе уничтожили вражеского снайпера выстрелом из противотанкового ракетного комплекса. Об этом сообщил в Facebook волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук.

"Тот момент, когда тебе надоел российский снайпер, который скрылся в здании. Команда фонда "Вернись живым" изобрела простое в использовании, практичное и мобильное устройство наблюдения. Как видите, он хоть немножко, но дает нашим военным преимущество над русскими", – написал волонтер.

На видео можно увидеть, как выпущенная украинскими воинами противотанковая ракета попадает прямо в бетонную постройку, в которой, по словам волонтера, и находился вражеский снайпер.

Видео: facebook.com/andrei.rumaryk

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Напомним, на днях мы показывали видео уничтожения склада боеприпасов. Украинские военные 24-й бригады имени короля Даниила засекли, где у врага находится склад, куда несколько дней свозились боеприпасы, и точечно ударили. Получился яркий фейерверк для наших военных, а для оккупантов – новые проблемы.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно ВСУ "ювелирно" разбомбили позицию боевиков. Украинские воины нанесли несколько ударов и сравняли с землей вражескую позицию, откуда постоянно велся огонь.

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