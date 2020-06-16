Українська
$ 26,84
30,21
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

ВСУ ракетой уничтожили снайпера боевиков: появилось видео

16 июня, 15:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Снайпер затаился в здании, но это его не спасло

Украинские военные на Донбассе уничтожили вражеского снайпера выстрелом из противотанкового ракетного комплекса. Об этом сообщил в Facebook волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук.

"Тот момент, когда тебе надоел российский снайпер, который скрылся в здании. Команда фонда "Вернись живым" изобрела простое в использовании, практичное и мобильное устройство наблюдения. Как видите, он хоть немножко, но дает нашим военным преимущество над русскими", – написал волонтер.

На видео можно увидеть, как выпущенная украинскими воинами противотанковая ракета попадает прямо в бетонную постройку, в которой, по словам волонтера, и находился вражеский снайпер.

Видео: facebook.com/andrei.rumaryk

Реклама

В тренде
Украина на переговорах по Донбассу выдвинула новые требования к оккупантам

Напомним, на днях мы показывали видео уничтожения склада боеприпасов. Украинские военные 24-й бригады имени короля Даниила засекли, где у врага находится склад, куда несколько дней свозились боеприпасы, и точечно ударили. Получился яркий фейерверк для наших военных, а для оккупантов – новые проблемы.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно ВСУ "ювелирно" разбомбили позицию боевиков. Украинские воины нанесли несколько ударов и сравняли с землей вражескую позицию, откуда постоянно велся огонь.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс снайпер ВСУ боевики позиция

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июняУкраина
Настигла месть: украинцам напомнили о виновнике гибели 49 десантников в Луганске
Настигла месть: украинцам напомнили о виновнике гибели 49 десантников в ЛуганскеУкраина
В оккупированном Донецке сожгли флаг России: боевики ищут
В оккупированном Донецке сожгли флаг России: боевики ищут "виновника"Донбасс
РФ ведет активные военные поставки на Донбасс: в ОБСЕ озвучили детали
РФ ведет активные военные поставки на Донбасс: в ОБСЕ озвучили деталиДонбасс
На Донбасс заехали высокопоставленные офицеры РФ: что происходит в
На Донбасс заехали высокопоставленные офицеры РФ: что происходит в "Л/ДНР"Донбасс
Представители ОРДЛО в Контактной группе: Фесенко оценил решение Киева
Представители ОРДЛО в Контактной группе: Фесенко оценил решение КиеваПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять