В Киеве после ремонта открыли первую очередь парка "Совки" (фото, видео)

В лесопарке обустроили фонтан, детские и спортивные площадки, установили камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки

В Киеве после капремонта открыли первую очередь парка "Совки" в Святошинском районе. Как сообщил на брифинге 26 июня мэр столицы Виталий Кличко, это единственный парк, который находится в лесной зоне.

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Территорию лесопарка огородили и расчистили. Обустроили дорожки, установили новые скамейки и урны, детские и спортивные площадки, современное LED-освещение. Построили общественный туалет, установили камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки.

"На входе в парк обустроили фонтан, который вечером подсвечивается. Дети не теряют времени и уже купаются в нем! Также в "Совках" есть хорошая беседка со столами для игры в шахматы", – рассказал Кличко.

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Парк "Совки" был основан в 1976 году на территории урочища "Скарбовый лес", которое, по свидетельствам историков, когда-то занимало почти всю территорию Святошина. Территория парка "Совки" занимает более 35 гектаров.

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Напомним, ранее Куреневский парк в Подольском районе пережил глобальную реконструкцию.

Отметим, что в этом году фонтаны в столице запустили с 31 мая.

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