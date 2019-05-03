В Киеве потеплеет до +20 градусов, но пройдет небольшой дождь
В столице после резкого похолодания и дождей постепенно теплеет
В Киеве в пятницу, 3 мая, будет ясная и теплая погода, но во второй половине дня ожидается небольшой дождь, сообщает Укргидрометцентр.
Согласно данным синоптиков, температура воздуха днем будет +18...+20 градусов, ночью +8...+10 градусов.
Отметим, что по Украине в пятницу ожидаются дожди, воздух днем прогреется местами до 24 градусов тепла.
Как мы уже писали, на днях непогода принесла проблемы жителям западных областей. Так, из-за ливня с градом в Тернопольской области погибли домашние животные и уничтожены посевы. Селевые потоки с поломанными деревьями и камнями залили улицы села. Огороды и подвалы жителей Урмани – под толстым слоем ила и мусора. Местные до сих пор подсчитывают убытки.
А пока в Украину заливают дожди, Россию и вовсе засыпало снегом на Пасху. В Екатеринбурге, Ижевске, Перми, Нефтекамске, Нижнеудинске, Челябинске и других российских городах произошло аномальное явление для конца апреля. Жители находятся в шоке и с нетерпением ждут, когда же погода перестанет резко меняться и придет долгожданная теплая весна.
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