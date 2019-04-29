Россию на Пасху засыпало снегом: появились фото и видео

Россияне жалуются, что сначала на улице +20, а потом идет снег и сильно холодает













Если в Украине снег пошел только в Карпатах, то в России на Пасху серьезно присыпало несколько городов. Россияне в шоке – не ожидали увидеть зиму накануне майских праздников.

В Екатеринбурге, Ижевске, Перми, Нефтекамске, Нижнеудинске, Челябинске и других российских городах произошло аномальное явление для конца апреля – снег. Жители находятся в шоке и с нетерпением ждут, когда же погода перестанет резко меняться и придет долгожданная теплая весна!

Жители разных городов сообщают не только о неожиданно выпавшем снеге, но и о резком перепаде температур.

"Обожаю весну в России... Выходишь утром из дома, одетый по погоде (+20). Возвращаешься весь замерзший до посинения (+4). Через час вообще снег пошел", – пишут в сети.

"Доброй всем Пасхи. Просыпаюсь утром, выглядываю в окно, а там снег. Привет погода в России, как дела? А может, все-таки, Бог, как мы перед тобой провинились?".

"О, снег пошел. А вчера было +20. Типичная весна в России".

Напомним, недавно в Казахстане ударили апрельские снегопады. В Павлодарскую область страны внезапно вернулась снежная метель.

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