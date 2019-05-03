Резкое потепление: сегодня в Украине воздух прогреется до 24 градусов тепла

В Киеве днем возможен небольшой дождь

Магнитные бури в мае 2019. Фото: Pixabay

По Украине в пятницу, 3 мая, ожидаются дожди, воздух днем прогреется местами до 24 градусов тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентра.

"3 мая ночью без осадков, лишь в Карпатах небольшой дождь, днем в Украине, кроме южных, Харьковской и Днепропетровской областей, небольшой, в западных областях умеренный дождь, местами гроза", – указали синоптики.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 16-21°, в южных областях до 24°.

В Киеве 3 мая ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем 18-20°.

Как мы уже писали, на днях непогода принесла проблемы жителям западных областей. Так, из-за ливня с градом в Тернопольской области погибли домашние животные и уничтожены посевы. Селевые потоки с поломанными деревьями и камнями залили улицы села. Огороды и подвалы жителей Урмани третий день под толстым слоем ила и мусора. Местные до сих пор подсчитывают убытки.

А пока Украину заливают дожди, Россию и вовсе засыпало снегом на Пасху. В Екатеринбурге, Ижевске, Перми, Нефтекамске, Нижнеудинске, Челябинске и других российских городах произошло аномальное явление для конца апреля. Жители находятся в шоке и с нетерпением ждут, когда же погода перестанет резко меняться и придет долгожданная теплая весна.

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