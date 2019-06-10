В Киеве появилась лавочка в виде расстегивающейся молнии

Лавочку открыли в прошлом году владельцы одного из плавучих ресторанов

Фото: Александр Марущак, Сегодня

В Наводницком парке Киева появилась интересная лавочка, которую сделали в виде расстегивающейся молнии. Как пояснили "Сегодня" в КО "Киевзеленстрой", лавочку открыли в прошлом году владельцы одного из плавучих ресторанов, которые швартуются возле парка.

"У них на лавочку есть все разрешение. Возле нее они проводят какие-то свои мероприятия", – пояснили "Сегодня" в "Киевзеленстрое".

Судя по всему, за лавочкой давно не смотрят, поскольку большая застежка от молнии оторвана и ее нужно приложить к земле чтобы сделать фото. Кроме того, стволы четырех больших деревьев, которые растут вокруг лавочки, неизвестные раскрасили краской.









В "Киевзеленстрое" заверяют, что разрешений на это не давали.

"Это просто кощунство мазать краской деревья. Прежде чем это делать человеку следуют покрасить себя лицо или ноги и понять, как это неприятно деревьям", – прокомментировал "Сегодня" Антон Козырь, ландшафтный дизайнер.

Напомним, на центральной аллее парка Владимирская горка в Киеве ствол дерева стал предметом для обсуждения киевлян и иностранцев. Дело в том, что коммунальщики спилили здесь крупную ветку дуба, а место среза закрыли куском фанеры, приколотив гвоздями к стволу. Тем временем во дворе дома на улице Волынской, 2, появилась очень страшная детская площадка. После того, как коммунальщики покрасили бетонных зверей, "украшавших" игровую зону, малыши больше там не играются.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что на Русановской набережной изуродовали скульптуру "Бабушка с кравчучкой".

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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