В Киеве появился миниатюрный бронзовый мост

Фото: Юлия Бевзенко/Facebook

В Киеве в пятницу, 18 октября, открыли 22-ую мини-скульптуру известного проекта "Шукай". Миниатюра Николаевского цепного моста появилась возле бизнес-центра IQ Business Center на улице Болсуновской, 13-15. Об этом на своей странице в Facebook сообщила автор проекта Юлия Бевзенко.

Автором работы выступила скульптор Ольга Колесник.

Юлия Бевзенко напомнила, что настоящий Николаевский цепной мост через Днепр появился в столице в 1853 году. Его проектировал английский инженер Чарльз Виньоль. Чугунные детали отливали в Бирмингеме, затем 16 кораблей везли их в Одессу, а позднее на телегах они доставлялись в Киев.

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"Сводный мост стал настоящим чудом техники своего времени. На тот момент это был единственный в мире шестипролетный мост. Через год после открытия киевского цепного моста его уменьшенная точная серебряная копия была выставлена ​​на Всемирной выставке в Лондоне", – уточнила Бевзенко.

Позднее центральную часть моста сделали разводной, чтобы пропускать большие суда. А в 1911 году через мост прошел маршрут бензотрамвая – трамвая на бензиновом двигателе – от Почтовой площади, через Никольскую слободку и далее, аж до Броваров.

Мост простоял до 1920 года, когда один из пролетов был взорван польским войском, которое отступало из Киева. После гражданской войны известный мостостроитель Евгений Патон поставил на этом месте новый мост, получивший имя революционерки Евгении Бош. В 1941 году при отходе из Киева советских войск мост снова был взорван, а в 1965 году на этом месте появился мост Метро – первый в Киеве комбинированный мост, по которому на Левый берег запустили не только автотранспорт, но и линию метрополитена.

Напомним, возле аэропорта "Киев" 31 августа, в День авиации Украины, открыли памятник легендарному авиаконструктору Игорю Сикорскому. Бронзовый памятник высотой более семи метров установлен на полусфере в виде земного шара.

Также отметим, что в Ивано-Франковской области несколько архитектурных памятников национального значения находятся на грани исчезновения. Выдающиеся сооружения разрушаются на глазах, и шансов на их спасение – мало.

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