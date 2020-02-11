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В Киеве предлагают переименовать станцию метро "Дорогожичи"

11 февраля, 11:30

С такой инициативой выступил Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр»

Фото: babynyar.org

Фото: babynyar.org

В Киеве предлагают переименовать станцию Сырецко-Печерской линии метрополитена "Дорогожичи" на станцию "Бабий Яр". С такой инициативой выступил Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", сообщает пресс-служба организации.

"С таким обращением общественная организация уже обратилась на имя городского головы Киева Виталия Кличко. Финансирование всех расходов, связанных с процессом переименования, будет осуществлено Благотворительным фондом", - говорится в сообщении.

В центре уточнили, что такая инициатива связана с тем, что станция метро "Дорогожичи" расположена непосредственно на исторической территории урочища Бабий Яр – места памяти, где в 1941-1943 гг. произошла одна из крупнейших трагедий Холокоста. Именно здесь происходили массовые расстрелы, в которых, по данным историков, погибло около 100 тысяч людей разных национальностей и вероисповеданий – евреев, украинцев, ромов, советских военнопленных, пациентов психиатрической больницы.

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"Переименование станции метро упростит навигацию в городе для всех, кто желает посетить это место памяти, узнать больше о трагедии Бабьего Яра или почтить невинно убитых, поможет раскрыть уникальность всей местности и распространить знания о событиях, которые здесь произошли. Такой шаг станет данью памяти и уважения к героизму всех жертв Бабьего Яра, а также всех пострадавших от этой страшной трагедии", – уточняется в сообщении.

В центре отметили, что Благотворительный фонд готов покрыть финансирование всех мероприятий и работ, которые необходимо будет осуществить в связи с переименованием.

Ранее на сайте электронных петиций Киеврады появилась инициатива о переименовании в столице двух станций метрополитена.

Отметим, что не так давно в Киеве появилась улица в честь американского сенатора Джона Маккейна.

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Киев метро бабий яр переименование Дорогожичи

Источник: Сегодня

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