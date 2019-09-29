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В Киеве проходит акция в память о жертвах Бабьего Яра

29 сентября, 13:05

Участники решили пройти Маршем памяти от Лукьяновки до Меноры в Бабьем Яру

/ Фото: AFP

В Киеве проходит акция в память о жертвах массовых расстрелов в Бабьем Яру.

По этому случаю 29 сентября – в День памяти жертв Бабьего Яра – от кинотеатра "Киевская Русь" на столичной Лукьяновке до Меноры в урочище пройдет Марш памяти, сообщают организации акции на странице в Facebook. В самом Бабьем Яру состоится поминальная молитва.

"Мы пройдем пешком путь, которым 29 и 30 сентября 1941 года прошли на смерть евреи Киева. Это были обычные киевляне – наши родные, близкие и их друзья. Среди них были старики, женщины и дети", – гласит текст сообщения.

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Данная акция станет уже четвертой в своем роде.

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Напомним, что во время нацистской оккупации Киева в 29-30 сентября 1941 года начались массовые расстрелы в урочище Бабий Яр евреев, ромов, караимов, советских военнослужащих и участников украинского освободительного движения. По различным данным жертвами казней стали 70 до 200 тысяч человек.

Мы также писали, что в августе президент Владимир Зеленский принял участие в траурной церемонии в Бабьем Яру, которая была организована по случаю двухдневного визита в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Кроме того, "Сегодня" сообщали, что жюри международного архитектурного конкурса выбрало лучший проект будущего Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" – победа досталась команде архитектурного бюро из Австрии.

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Киев бабий яр вторая мировая холокост день скорби марш памяти

Источник: Сегодня

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