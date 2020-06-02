В Киеве предлагают "оживить" малые реки

Новый Генплан предусматривает чистку водоемов раз в 5-10 лет

Проект нового Генерального плана Киева предусматривает разработку проектов возрождения малых рек города – Лыбеди, Сырец, Совки, Нивы и Виты. Также предлагается комплекс работ на каскаде озер Опечень, водоемов на ул. Закревского и просп. Бажана, сообщает КГГА.

Предложено также благоустройство прибрежных территорий с созданием пляжей или зон отдыха возле воды (озера Иорданское, Лебединое, Редькино, Вербное).

Также в проекте нового Генплана столицы установлен срок очистки всех водоемов столицы один раз в 5-10 лет – в зависимости от глубины. По данным коммунальной организации "Киевгенплан", в первую очередь предлагают расчистить 10 водных объектов общей площадью 260 га, среди которых озера Синее и Тельбин, Совские пруды, Русановский канал.

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Материалы проекта нового Генплана размещены для ознакомления на сайте разработчика – КО "Киевгенплан". Киевляне могут еще до общественных слушаний, которые состоятся после окончания ограничительных мер, тщательно изучить материалы проекту и предоставить свои замечания и предложения на электронный адрес kyivgenplan.prop@gmail.com, а также на почтовый адрес: 01001, г.. Киев, ул. Крещатик, 32.

Напомним, в Дарницком районе Киева в этом году планируют открыть первую очередь фитнес-парка у озера Лебединое между проспектом Бажана и улицей Кошица. Новую зеленую зону должны были открыть в мае, ко дню Киева, однако из-за карантина открытие пришлось отложить.

Напомним, "Киевзеленстрой" опубликовал видео предварительной концепции капитального ремонта парка имени Максима Рыльского в Голосеевском районе. При этом киевляне в социальных сетях выступают против масштабных изменений в парке и строительства там фудкортов, так как мест для развлечений достаточно на соседнем ВДНХ.

А о том, безопасно ли пить воду из специальных фонтанчиков в парке – смотрите в нашем сюжете:

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