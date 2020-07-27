Українська
$ 27,76
32,22
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве прогнозируют новые вспышки коронавируса: где будут проводить рейды

27 июля, 17:53

Александр Марущак Александр Марущак

В столице проверят все учреждения, где есть общежития

После вспышки коронавируса в общежитии Института спецсвязи и защиты информации Национального технического университета "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" (НТУУ "КПИ") в Киеве проверят все учреждения, где есть общежития, чтобы предотвратить массовые заражения. Об этом "Сегодня" сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"В КПИ количество заболевших студентов составляет, как и было изначально – 52 человека. Это, безусловно, крупная вспышка для Киева. Увы, такие случаи у нас будут часто регистрироваться в августе. Почему? Мы наблюдаем отсутствие контроля за общежитиями со стороны администраций. В данном случае администрация учебного заведения просто скрыла факт инфекции. В первую неделю они пытались самостоятельно провести все мероприятия, чтобы остановить распространения инфекции. У них это не получилось, и в результате 52 студента заболели. Мы начинаем проводить рейды по всем учреждениям Киева, где есть общежития. В случае выявления нарушения норм карантина будем обращаться в правоохранительные органы с привлечением к уголовной ответственности ректоров таких вузов", – говорит Олег Рубан.

Реклама

Вспышка в КПИ – это уже третий случай распространения инфекции в общежитиях.

"Увы, руководство учебных заведений игнорирует все нормы карантина и профилактических мероприятий, не соблюдает их и, более того, скрывает факт обнаружения инфекции. Они должны понимать, что легче обратиться к нам даже с подозрением на инфекцию и провести профилактические мероприятия в тот же день, чем через неделю иметь такой результат – 52 больных человека", – уточнил Рубан.

О массовом инфицировании коронавирусом в общежитии политеха смотрите в сюжете:

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева

Ранее новости "Сегодня" писали о вспышке коронавируса в Печерском районном суде, а также в мужском монастыре.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев общежития коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Поваленные деревья и заблокированные трамваи: появились фото и видео непогоды в Киеве
Поваленные деревья и заблокированные трамваи: появились фото и видео непогоды в КиевеДругие новости
По дороге из Киева в Днепр пропал глава общественной организации
По дороге из Киева в Днепр пропал глава общественной организацииПроисшествия
Ярмарки в Киеве: где будут торговать недорогими овощами и фруктами
Ярмарки в Киеве: где будут торговать недорогими овощами и фруктамиДругие новости
Экологи бьют тревогу: медузы оккупируют Днепр в Киеве и уже плавают возле моста Патона
Экологи бьют тревогу: медузы оккупируют Днепр в Киеве и уже плавают возле моста ПатонаДругие новости
Уроки по сменам и парты на расстоянии: как будут работать школы Киева с 1 сентября
Уроки по сменам и парты на расстоянии: как будут работать школы Киева с 1 сентябряДругие новости
Коммунальное ЧП в Киеве: на Виноградаре люди стоят за водой в огромных очередях (фото, видео)
Коммунальное ЧП в Киеве: на Виноградаре люди стоят за водой в огромных очередях (фото, видео)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять