В Киеве прогнозируют новые вспышки коронавируса: где будут проводить рейды

В столице проверят все учреждения, где есть общежития

После вспышки коронавируса в общежитии Института спецсвязи и защиты информации Национального технического университета "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" (НТУУ "КПИ") в Киеве проверят все учреждения, где есть общежития, чтобы предотвратить массовые заражения. Об этом "Сегодня" сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"В КПИ количество заболевших студентов составляет, как и было изначально – 52 человека. Это, безусловно, крупная вспышка для Киева. Увы, такие случаи у нас будут часто регистрироваться в августе. Почему? Мы наблюдаем отсутствие контроля за общежитиями со стороны администраций. В данном случае администрация учебного заведения просто скрыла факт инфекции. В первую неделю они пытались самостоятельно провести все мероприятия, чтобы остановить распространения инфекции. У них это не получилось, и в результате 52 студента заболели. Мы начинаем проводить рейды по всем учреждениям Киева, где есть общежития. В случае выявления нарушения норм карантина будем обращаться в правоохранительные органы с привлечением к уголовной ответственности ректоров таких вузов", – говорит Олег Рубан.

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Вспышка в КПИ – это уже третий случай распространения инфекции в общежитиях.

"Увы, руководство учебных заведений игнорирует все нормы карантина и профилактических мероприятий, не соблюдает их и, более того, скрывает факт обнаружения инфекции. Они должны понимать, что легче обратиться к нам даже с подозрением на инфекцию и провести профилактические мероприятия в тот же день, чем через неделю иметь такой результат – 52 больных человека", – уточнил Рубан.

О массовом инфицировании коронавирусом в общежитии политеха смотрите в сюжете:

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева

Ранее новости "Сегодня" писали о вспышке коронавируса в Печерском районном суде, а также в мужском монастыре.

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