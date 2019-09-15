В Киеве проходит Марш в защиту животных: фото и видео

Сегодня в Киеве проходят два масштабных мероприятия: Марш в защиту животных и празднование Дня благодарения.

Так, в столичном парке Шевченко в 13:00 начался Всеукраинский марш в защиту животных. Об этом сообщает UAnimals в Facebook.

Активисты выступают за гуманное отношение и помощь животным-бездомным, а также за запрет на эксплуатацию живых существ в цирках и для фото. Люди идут по городу с лозунгом: "Защита слабых – дело сильных!".

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Одновременно марш должен проходить в 24 городах Украины.

На месте также собирают подписи, участники требуют запретить запретить использование животных в цирках, дельфинариях и для фотоуслуг, отказаться от создания и функционирования притравочних станций, пушных ферм и использования живых животных для тестирования косметики.

Также активисты выступают за создание зоополиции и внедрение в Украине действенной системы контроля и наказания за жестокое обращение с животными.

Также на Крещатике жители и гости Киева отметят День благодарения. Во время PodyakaFest пройдут спортивные соревнования, эстафеты, мастер-классы и праздничный концерт. В 18.00 начнется совместная молитва благодарности и праздничная программа с участием музыкальных исполнителей, оркестра на сцене у ЦУМа.

Напомним, что в свою очередь в Антарктиде украинцы провели акцию с призывом остановить издевательства над животными на притравочных станциях и в дельфинариях. Из-за разницы во времени марш на станции "Академик Вернадский" решили провести немного раньше.

Кроме этого, мы писали, что в Днепропетровской области волонтеры спасли от голодной смерти три десятка коз – животных выкупили у хозяина, который закрыл их в сарае, чтобы они не ели соседских овощей. Коз привезли в приют села Малозахарино, они были худыми и крайне голодными.

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