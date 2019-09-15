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Украинская экспедиция в Антарктиде провела марш за права животных

15 сентября, 11:45

Участники экспедиции призвали остановить издевательства над животными

В Антарктиде украинцы впервые провели акцию за права животных

В Антарктиде украинцы впервые провели акцию за права животных / Фото: Facebook

В Антарктиде украинцы провели акцию с призывом остановить издевательства над животными на притравочных станциях и в дельфинариях.

Как сообщили в Facebook-сообществе UАnimals, участники антарктической экспедиции присоединились к масштабной акции, проведение которой запланировано на 15 сентября во многих городах Украины.

"Из-за разницы во времени марш на станции "Академик Вернадский" решили провести немного раньше. Участники экспедиции вышли с призывами прекратить издевательства на притравочных станциях и в дельфинариях. "Животные – не ресурс!" – написали полярники на своих плакатах.

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Ранее мы сообщали о том, как в Черкассах спасают от жары обитателей зоопарка. Также мы рассказывали, как помочь во время жары домашним любимцам.

А в Днепропетровской области волонтеры спасли от голодной смерти три десятка коз – животных выкупили у хозяина, который закрыл их в сарае, чтобы они не ели соседских овощей. Коз привезли в приют села Малохазарьино, они были худыми и крайне голодными.

Козы были настолько истощены, что волонтерам из целого стада удалось надоить не более трех литров молока, и его сразу же выпили взрослые козы. Работников приюта это поразило. Они предположили, что именно так животные питались и у бывшего хозяина, чтобы выжить.

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Источник: Сегодня

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