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Днепровские волонтеры спасли от голодной смерти десятки животных

18 июля, 20:24

В Днепропетровской области гибнущих коз поместили в специальный приют


В Днепропетровской области от голодной смерти спасли три десятка коз – животных выкупили у хозяина, который закрыл их в сарае, чтобы они не ели соседских овощей.

Коз привезли в приют села Малохазарьино, они были худыми и крайне голодными.

"Даже наш Коля, который присматривает за крупными лошадьми, коровами, и обычно ворчит "куда вы их, кормить тяжело", в этом случае просто молчал. И взгляд у этих коз, что больше всего поразило, был таким, будто их спасли из какого-то концлагеря", – рассказала основательница приюта для крупных животных Елена Русина.

Сначала новых питомцев отправили на карантин, чтобы убедиться, что они здоровы, ведь в приюте уже живут 12 коз, которых ранее также спасли. Теперь новых воспитанников откармливают.

Козы были настолько истощены, что волонтерам из целого стада удалось надоить не более трех литров молока, и его сразу же выпили взрослые козы. Работников приюта это поразило. Они предположили, что именно так животные питались и у бывшего хозяина, чтобы выжить.

Журналистам "Сегодня" они рассказали, что предыдущий владелец животных не кормил их, и те пошли на соседские огороды – там все съели и вытоптали.

"Он закрыл их в сарае, искал, куда их деть, кому продать. Он должен был денег этим соседям за убытки, причиненные этими животными", – рассказала Елена Русина.

В результате мужчина продал коз волонтерам за 15 000 гривен. Когда карантин закончился, в приюте познакомили новых питомцев с их сородичами, которые поступили сюда раньше. Через несколько минут у тюков с сеном начинается "драка" – козы бодаются.

Теперь в приюте 42 козы. Чтобы зимой большому стаду хватало еды, уже сейчас собирают деньги на сено и солому. Тем более, что летом такую еду можно купить гораздо дешевле.

Ранее мы показывали, как в Черкассах спасают от жары обитателей зоопарка. Также мы рассказывали, как помочь во время жары домашним любимцам

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Тег животные, голод, волонтеры, Днепропетровская область

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