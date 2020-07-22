В Киеве прощаются с погибшим на Донбассе военным медиком Николаем Ильиным

В Соборе Святого Александра в Киеве проходит церемония прощания с военным медиком Николаем Ильиным, убитым русскими оккупантами под Зайцево, сообщает Укринформ.

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Побратимы и друзья пришли почтить погибшего. Церемония прощания продлится до 13:00.

Сержант Николай Ильин родился в 1984 году в Беларуси. В 2006 году приехал в Эстонию и имел статус беженца. В 2016 году получил эстонское гражданство, отказавшись от белорусского. Ильин проходил военную службу в подразделении ВСУ по контракту – это разрешается украинским законодательством.

Как сообщалось, 13 июля на запрос украинской стороны в координации с ОБСЕ была спланирована эвакуация тела погибшего военнослужащего ВСУ лейтенанта Дмитрия Красногрудя, погибшего в "серой зоне" в районе Зайцево. При этом военнослужащие ВСУ получили со стороны российских оккупационных сил гарантии безопасности и обязательства относительно прекращения огня в районе Зайцево (Жованки) в период с 14:00 до 18:00 13 июля.

Однако во время эвакуации невооруженная эвакуационная группа, которая была маркирована белыми повязками на жилетах и ​​белыми касками, попала в засаду вооруженных оккупантов. Сначала был обстрелян военнослужащий, который шел впереди группы, ему на помощь бросился медик Николай Ильин, который также был обстрелян и получил ранения, несовместимые с жизнью. После этого эвакуационная группа с еще одним травмированным офицером отступила.

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В дальнейшем оккупанты отказались предоставить гарантии безопасности для поиска украинской стороной раненого военного.

16 июля тело лейтенанта Дмитрия Красногрудя было передано на контролируемую правительством Украины территорию, 17 июля было передано тело военного медика Николая Ильина. После получения тела стало известно, что российские оккупанты на Донбассе совершили надругательство над ним.

Командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас и руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня Николай Левицкий сообщили подробности убийства медика ВСУ. Стало известно, что оккупанты устроили засаду.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Он взял под личный контроль расследование убийства военного медика и ранение бойцов во время эвакуации тела погибшего.

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