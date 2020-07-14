Зеленский о трагедии на Донбассе: Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков

Президент Украины Владимир Зеленский после убийства военного медика на Донбассе отправил в район боевых действий разбираться в обстоятельствах трагедии начальника Генерального штаба Руслана Хомчака и заместителя руководителя Офиса президента Романа Машовца.

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Зеленский взял под личный контроль расследование убийства военного медика и ранение бойцов во время эвакуации тела погибшего в районе Зайцева Донецкой области.

"Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Это непостижимая трагедия для них, для нас, для страны", – заявил президент.

Он также подчеркнул, что убийство украинских военных, которые эвакуировали тело погибшего, – "это очередное доказательство цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков".

"Здесь не может быть никакого двойного трактования. Есть конкретное умышленное преступление – убийство, засада и повторное убийство. Все это лишний раз убеждает в том, что война продолжается", - отметил Зеленский.

Он добавил, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока по ту сторону фронта есть заинтересованные в дестабилизации ситуации и пока боевики открывают огонь после подтверждения режима "тишина" по "белым каскам" и медикам.

"Эта трагедия еще раз возвращает нас к пониманию наших фундаментальных ценностей. Украина должна жестко охранять свои территории. Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Украина должна четко понимать риски, которые несет существование серых уголовных анклавов. Украина должна всегда знать цену "обещаниям" той стороны", – подчеркнул Зеленский.

Между тем прокуратура Донецкой области начала расследования этой трагедии: было открыто уголовное производство по факту "нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством представителями незаконных вооруженных формирований".

Об этом сообщили на официальном сайте Офиса генерального прокурора.

"Установлено, что 13 июля 2020 года во время попытки эвакуации тела погибшего командира разведывательного взвода, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле села Зайцево, представителями незаконного вооруженного формирования РФ был совершен обстрел из крупнокалиберного оружия военнослужащих, которые имели маркировку медицинского персонала", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что для эвакуации тела погибшего был согласован "режим тишины".

"В то же время представители незаконных вооруженных формирований РФ, давая обещания прекращения огня, преследовали цель нападения на медицинский персонал", - отметили в Офисе генпрокурора.

В результате обстрела погиб сержант – старший боевой медик, а заместитель начальника штаба получил травмы средней тяжести.

В прокуратуре усматривают в действиях боевиков признаки действий, прямо запрещенных Женевской конвенцией.

"Это третий зарегистрированный факт вероломства после Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта", – напомнили в прокуратуре.

В настоящее время тела погибших до сих пор находятся на поле боя – боевики не гарантировали прекращение огня.

Как сообщали новости "Сегодня", глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на убийство медика на Донбассе. Он считает, что здесь есть признаки военного преступления и варварства. В связи с этим министр намерен срочно связаться с международными партнерами.

Видео: "Украина 24"

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