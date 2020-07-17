На Донбассе оккупанты передали украинцам тело убитого медика

На Донбассе оккупанты передали украинским военным тело медика, который погиб недалеко от Зайцево 13 июляпри попытке спасти раненого побратима.

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Об этом со ссылкой на представителя украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения (СЦКК) сообщает "Укринформ".

"Сегодня в "серой зоне" состоялась передача украинской стороне тела погибшего военного медика, подло убитого российскими вооруженными формированиями 13 июля, во время эвакуационной операции под Зайцево", - говорится в сообщении.

По данным источника, автомобиль с телом погибшего вернулся на подконтрольную Украине территорию в 13:05 через КПВВ "Марьинка", тело будет доставлено в Красногоровскую больницу, где пройдет ДНК-идентификацию.

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В свою очередь, на официальной странице штаба операции Объединенных сил отмечается: "подтверждений того, что это – военный медик, погибший 13 июля под селом Зайцево, нет".

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Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля в районе Зайцево погиб военный медик ВСУ, который пытался эвакуировать с поля боя погибшего командира разведвзвода. 15 июля стало известно, что удалось забрать тело разведчика. Командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас и руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня Николай Левицкий сообщили подробности убийства медика ВСУ. Стало известно, что оккупанты устроили засаду.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Он взял под личный контроль расследование убийства военного медика и ранение бойцов во время эвакуации тела погибшего.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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