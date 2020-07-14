"Шквальный огонь с трех сторон": подробности убийства медика ВСУ на Донбассе

На Донбассе 13 июля во время эвакуации погибшего бойца боевики убили военного медика. Командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас рассказал, что боевики коварно сорвали договоренность о прекращении огня.

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Об этом сообщает Hromadske.

По его словам, боевики дали подтверждение режима тишины с 14:00 до 18:00, чтобы украинская сторона могла забрать погибшего командира взвода, который накануне подорвался на взрывном устройстве.

"Первым шел сержант разведвзвода, который принял на себя огневой удар. После того, как он был ранен, группа отошла назад, перегруппировалась. Они пытались предоставить помощь непосредственно раненому сержанту, который отползал в сторону, навстречу группе. Боевой медик погиб во время шквального огня гранатометов. Офицер разведки получил контузию. Его удалось эвакуировать офицерам инженерно-саперной группы", – рассказал Николай Палас.

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Он отметил, что сейчас ведутся переговоры относительно эвакуации погибшего медика с поля боя и сержанта, который подорвался на минном поле.

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"Мы все были в белых касках, на бронежилетах были белые повязки. Выдвинулись на место, где погиб военный. Нас было девять человек. Это представитель СЦКК, военный медик, группа разминирования и военнослужащие для эвакуации. Метров 10-15 мы не дошли до тела, и там нам устроили подлую засаду. Начался шквальный огонь с трех сторон, поэтому были вынуждены отойти назад", – рассказал руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня Николай Левицкий, который был на месте трагедии.

Как сообщали новости "Сегодня", глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на убийство медика на Донбассе. Он считает, что здесь есть признаки военного преступления и варварства. В связи с этим министр намерен срочно связаться с международными партнерами.

Видео: "Украина 24"

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