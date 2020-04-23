В Киеве протестировали дрон для дезинфекции территорий (фото, видео)

На киевском мусоросжигательном заводе "Энергия" протестировали новый способ дезинфекции территорий – с помощью беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго". Коммунальщики реализуют пилотный проект вместе с украинской компанией DroneUA.

В Киевтеплоэнерго уточнили, что дезинфекция больших промышленных площадей с дронов – достаточно инновационное решение для Украины и Киева, однако беспилотники широко применялись в Китае во время борьбы с COVID-19. В целом там обработали с помощью дронов почти 200 млн кв. м в 3 тыс. населенных пунктов.

"Дезинфекция с применением беспилотников минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания возбудителя, более плотно покрывает площадь обработки, экономит время. При этом спецраствор используется максимально эффективно и экономно", – добавили коммунальщики.

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Дрон, который дезинфицировал завод "Энергия", поднял в воздух 16 литров дезинфицирующего раствора за один вылет и за 10-15 мин продезинфицировал территорию площадью до 20 тыс. кв. м.

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Также в "Киевтеплоэнерго" заявили, что с начала карантина на дезинфекцию объектов во всех структурных подразделениях компании использовали около 60 тыс. литров дезинфицирующего раствора.

Будут ли в дальнейшем применять дрон для дезинфекции "Энергии" или каких-то других объектов, пока что не уточняется.

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Ранее в Киеве с дронов полиция следила за нарушителями карантина. Вместе с тем, карантин в Украине продлили до 11 мая.

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