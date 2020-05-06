В Киеве протестующие "закрыли" Кабмиин

В Киеве предприниматели, которые вышли на протест, требуя от правительства поддержки в условиях карантина, смогли добраться до здания Кабинета министров. Там они символично обмотали ограждение вокруг него полосатой лентой, "отправив" на карантин.
Отметим, что утром протестующие не могли попасть в правительственный квартал, поскольку улицы на подходах к нему перекрыла полиция. В ответ протестующие предприниматели и представители бизнеса заблокировали движение транспорта на улице Грушевского в центре города, в районе стадиона "Динамо".
Как известно, акция протеста проходит одновременно с заседанием Кабмина. На нем планируют принять ряд решений, которые ослабят "определенные карантинные условия". Отметим, что бизнесмены из-за карантина уже не первый раз протестуют в центре Киева. При этом в прошлую среду между предпринимателями и правоохранителями произошли стычки, также спецназовцы напали на журналиста, который вел оттуда прямую трансляцию.
Напомним, что карантин в Украине официально действует до 22 мая, однако с 11 мая ожидается ряд послаблений.
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