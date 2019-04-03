В Киеве раньше срока зацвели тюльпаны и нарциссы

Жителей и гостей столицы также приглашают посмотреть на цветение уникальных магнолий

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

В Киеве раньше срока зацвели тюльпаны и нарциссы Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4aa/090/5ca4aa090fae7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4aa/090/5ca4aa090fae7.jpg 2019-04-03T15:51:00+03:00 Другие новости Жителей и гостей столицы также приглашают посмотреть на цветение уникальных магнолий

В ботаническом саду им. Фомина в Киеве, который расположен возле станции метро "Университет", начался сезон цветения весенних растений.

Из-за теплой весны распустились кусты калины, самая старая магнолия, посаженная еще в 1934 году, и редкие краснокнижные тюльпаны.











В ботсаду сообщили, что теплая погода способствует быстрому развитию растений. Уже к понедельнику жителей и гостей столицы приглашают посмотреть на цветение уникальных магнолий, коллекция которых – самая большая в Восточной Европе.

Отметим, что март в Киеве вошел в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений.

Напомним, в 2018 год март, по данным Центральной геофизической обсерватории, был самым холодным с начала с начала XXI века. Тогда средняя температура в Киеве составила – 1,9°С.

Ранее мы писали, что весна в Киеве практически каждую неделю преподносит жителям и гостям столицы сюрпризы. Так, в начале марта город накрыл мощнейший ураган, который наделал немало бед. А на прошлой неделе в столице наблюдалась настоящая метель.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве раньше срока зацвели тюльпаны и нарциссы". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.