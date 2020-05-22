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В Киеве растет число больных COVID-19 и пневмонией

22 мая, 12:52

Наталья Руда

В столице уже 2522 инфицированных коронавирусом, а за неделю в больницы с пневмонией госпитализировали 167 человек

В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердился у еще 47 человек. В частности, заболели 9 медиков. Один человек умер. Об этом на брифинге 22 мая сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Всего за весь период – 58 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2522 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сказал городской глава.

Так, среди заболевших: 22 женщины в возрасте от 19 до 86 лет. А также 23 мужчины от 19 до 76 лет и двое мальчиков, которым 9 и 10 лет. В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

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Выздоровели за сутки 23 человека. Всего коронавирус преодолели 338 жителей столицы.

При этом Кличко добавил, что в Киеве увеличилось количество больных пневмонией. Только за последнюю неделю с диагнозом пневмония были госпитализированы 167 человек.

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"Всего в стационарах лечатся 307 больных пневмонией. Медики объясняют это тем, что с потеплением люди массово выходят отдыхать на природу. И часто не берегут себя", – уточнил мэр.

Он напомнил, что в столице ПЦР-тесты делают не только людям с подозрением на коронавирус, но и всем больным пневмонией.

В Киевской области на 22 мая официально подтверждены 1344 случая заболевания COVID-19 (в т.ч. 112 детей и 242 медработника (за весь период). Новых случаев за последние сутки – 28. За время пандемии умерло уже 30 человек.

Отметим, что в Киевской области решили не ослаблять карантин с 22 мая. В столице мэр сообщил, что на снятие всех запланированных ограничений власти пойти не могут, но снова попросил Кабмин разрешить запустить общественный транспорт с 23 мая, а метро – с 25 мая.

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Киев пневмония коронавирус

Источник: Сегодня

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