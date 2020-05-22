Кличко объяснил, ослабят ли в Киеве карантин и что будет с транспортом

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 22 мая сообщил, что для ослабления карантина столица не соответствует критериям, определенным Министерством здравоохранения. В связи с этим столичный глава обратился к Кабмину разрешить в текущей ситуации запустить работу общественного транспорта с 23 мая и открыть метро с 25 мая.

"С 23 мая столица планировала начать следующий этап ослабления ограничений. Подчеркиваю, с соблюдением всех норм и регламентов. Сегодня Минздрав заявил, что Киев и еще 11 регионов не соответствуют критериям второго этапа ослабления ограничений", - сказал Кличко.

Так, в частности, из трех критериев Минздрава столица не соответствует только одному.

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"Определена норма – 12 больных (на 100 тыс. человек за неделю. – Ред.). В Киеве сейчас, по данным за последнюю неделю – 15 больных на 100 тыс. человек. Что касается других двух критериев, претензий нет. Это – заполненность стационаров больниц не более чем на 50 процентов коек. Количество проведенных тестов ПЦР на 100 тыс. населения. В столице этот показатель втрое выше определенной нормы. Нужно 12 тестов, а у нас 44. Первый показатель, по количеству больных, в городе обусловлен вспышкой неделю назад в Дарницком детском интернате для девушек", - уточнил Кличко.

Он добавил, что за последние шесть дней заболеваемость в столице была в пределах определенной правительством нормы.

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"Поэтому я обращаюсь к правительству со следующим. Позволить Киеву начать второй этап ослаблений. Но не всех. А тех, которые критически необходимы городу и бизнесу. В частности: восстановить работу наземного общественного транспорта и торговых заведений в 1000 квадратных метров – с 23 мая. И не открывать пока детские и спортивные площадки. Метро открыть, как и планировали, 25 мая. Потому что в городе происходит транспортный коллапс", – акцентировал Кличко.

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Также он отметил, что, поскольку 23 мая – это выходной субботний день, наземный общественный транспорт в обычном режиме сможет начать работу с 12:00.

"Мы ждем реакции правительства. А город завтра утром проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и примет окончательное решение. Несмотря на недельную динамику заболевания в столице", – подытожил Кличко.

Напомним, что в Киевской области решили не ослаблять карантин с 22 мая.

Как писали новости "Сегодня", по состоянию на 22 мая в стране зафиксировано 20 148 случая заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 442 случая инфицирования, тогда как вчера – 476.

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