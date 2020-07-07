В Киеве растет число жертв коронавируса: за сутки умерли три человека

В Киеве за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 63 человек, в то время как накануне было 59 новых случаев инфицирования. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Трое заболевших за сутки скончались. Всего умерли уже 119 человек.
На сегодняшний день в столице уже 5665 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Среди заболевших:
- 30 женщин в возрасте от 19 до 71 года;
- 28 мужчин в возрасте от 21 до 77 лет;
- 4 девочки от 3 до 17 лет и мальчик, которому 3 года.
Заболели в том числе и четверо медиков.
В больницы столицы госпитализировали шесть пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков.
Выздоровели за сутки 39 человек. Всего коронавирус преодолели 1848 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Шевченковском районе – 15, в Соломенском – 11 и в Днепровском районе – 10 случаев.
В Киевской области за сутки коронавирус подтвержден у 20 человек. Всего в области зарегистрировано 2809 случаев инфицирования.
Новости "Сегодня" сообщали, что по состоянию на 7 июля в Украине подтверждены уже 49 607 случаев инфицирования коронавирусом.
Напомним, что накануне в столице снова ослабили карантин.
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