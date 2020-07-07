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В Киеве растет число жертв коронавируса: за сутки умерли три человека

7 июля, 10:15

Наталья Руда Наталья Руда

Всего умерли уже 119 человек

В Киеве за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 63 человек, в то время как накануне было 59 новых случаев инфицирования. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

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Трое заболевших за сутки скончались. Всего умерли уже 119 человек.

На сегодняшний день в столице уже 5665 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших:

  • 30 женщин в возрасте от 19 до 71 года;
  • 28 мужчин в возрасте от 21 до 77 лет;
  • 4 девочки от 3 до 17 лет и мальчик, которому 3 года.

Заболели в том числе и четверо медиков.

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В больницы столицы госпитализировали шесть пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за сутки 39 человек. Всего коронавирус преодолели 1848 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Шевченковском районе – 15, в Соломенском – 11 и в Днепровском районе – 10 случаев.

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В Киевской области за сутки коронавирус подтвержден у 20 человек. Всего в области зарегистрировано 2809 случаев инфицирования.

Новости "Сегодня" сообщали, что по состоянию на 7 июля в Украине подтверждены уже 49 607 случаев инфицирования коронавирусом.

Напомним, что накануне в столице снова ослабили карантин.

Также мы сообщали о ситуации с коронавирусом в мире:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев смерть коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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