В Киеве растет число заболевших гриппом: на карантин закрыли почти три сотни школ

Фото: Смирнов Владимир

В Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Как сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, за шестую неделю 2020 года в городе зарегистрировано 15 210 больных, однако в целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне.

"Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 10,5% по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболели – 9802 (рост на 7,4%), взрослых – 5408 человека (рост на 16,6%)", - говорится в сообщении КГГА.

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Среди школьников заболеваемость выросла на 15,7% – зарегистрировано 4849 случаев. По информации Департамента образования и науки, сейчас в Киеве образовательный процесс приостановлен в 285 учебных заведениях – в 251 школе полностью и в 34 школах частично. В то же время, в 10 учебных заведениях восстановлен образовательный процесс.

Подробнее о гриппе в столице смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что на карантин закрывались школы также в Запорожской области, Одессе, Николаеве, Ровенской, Сумской областях.

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