Грипп наступает: на карантин закрывают школы по всей Украине

В Запорожской области на карантин закрыты 44 школы / Фото: пресс-служба Запорожской ОГА

В связи с массовым распространением гриппа был объявлен карантин в целом ряде регионов страны, где фиксируются заболевания среди подростков.

Так, с 28 января на две недели закроются школы Одессы. Такое решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

При этом детские сады Одессы будут закрываться только в случае, если заболеет более 20% воспитанников, но пока что заболеваемость в них значительно ниже, чем в школах.

Между тем, эпидемическая ситуация в городе за последнее время серьезно ухудшилась: число заболевших увеличилось почти на 30%, что на 7,6% выше эпидпорога. Из них 75% – дети.

Горожанам рекомендовали воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в особенности рынка "Седьмой километр".

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В то же время, стационары одесских больниц ежедневно принимают по 35-40 больных ежедневно, и сейчас все больничные койки заняты. Из-за превышения эпидпорога детские и взрослые поликлиники перешли на семидневный график работы – по выходным в них принимают дежурные врачи.

Кроме того, карантин начали объявлять и в школах Николаева: с 23 января остановили занятия в школе имени Олега Ольжича, с 24 января закрылась школа №24.

Приостановили учебу школы Ровенской области – в Радивиловском, Заречненском, Костопольском районах и Остроге.

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В Сумской области на карантин закрылись 15 школ. В регионе общее количество больных составляет 5696 человек, среди которых 3880 детей, что составляет 68,1%.

Эпидемиологический порог пока превышен в 6 районах области: Кролевецкий – на 12,1%, Недригайловский – на 29,3%, Сумской – на 20,2%, Тростянецкий – на 37,3%, города Сумы и Лебедин – на 20,8% и 45,2% соответственно.

В Винницкой области на карантин закрыли 13 школ. Занятия приостановили в учебных учреждениях Тывровского, Тульчинского, Хмельницкого и Жмеринского и районов.

Ранее мы сообщали о карантине в Запорожской области: в Бердянске все школы и детские сады закрыли до конца января на карантин.

Напомним, в Украине с 30 сентября 2019 года, когда начался эпидемический сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), от осложнений этих болезней умерли 11 человек . За это время переболело 6,2% населения, были госпитализированы 67 113 человек, из них 78,7% – дети в возрасте до 17 лет.

Кроме того, в прошлом году школы Ужгорода закрыли на карантин. В областном центре Закарпатья приостанавливали обучение на три недели подряд еще 10 лет назад.

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