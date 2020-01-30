Грипп в Киеве: в нескольких школах начинается карантин

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В Киеве во избежания эпидемии гриппа и ОРВИ в учебных заведениях столицы вводятся меры предосторожности, сообщили в Департаменте образования и науки.

Так, по состоянию на 30 января наибольший процент отсутствующих учеников в школах Святошинского (23%), Дарницкого (23%) и Оболонского (21%) районов. Средний показатель отсутствующих по городу – 20%. Полностью прекращены занятия в 7 школах и отдельных классах 34 школ столицы.

Сейчас Департамент образования и науки рекомендует ограничить проведение массовых мероприятий в учебных заведениях, а в случае объявления карантина – запретить их проведения. Кроме того – принять меры по обеспечению выполнения образовательной программы, в том числе с использованием технологий дистанционного обучения.

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Напомним, что руководители учебных заведений имеют право полностью или покласово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся из-за заболевания гриппом и ОРВИ.

В случае выявления у ребенка признаков болезни, педагогические работники направляют ученика к медицинскому работнику и сообщают родителям. В свою очередь, родителям рекомендуется внимательно следить за состоянием здоровья своего ребенка и при выявлении признаков заболевания немедленно обращаться к врачу.

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Напомним, 28 января в девяти столичных школах в связи с заболеванием гриппом и ОРВИ был объявлен карантин. Так, полностью была закрыта на карантин одна школа в Святошинском районе. Частично обучение приостановлено в двух классах одной школы в Голосеевском районе, в двух классах двух школ в Дарницком районе, в 13 классах одной школы в Оболонском районе, в пяти классах одной школы в Печерском районе и в девяти классах трех школ в Святошинском районе.

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