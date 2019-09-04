В Киеве резко похолодает и пойдет дождь

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В Киеве в среду, 4 сентября, температура воздуха существенно понизится, также ожидаются осадки. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Так, днем температура воздуха поднимется только до +20...+22 градусов, ночью будет +13...+15 градусов.

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При этом такая свежая погода будет наблюдаться по всему региону. В Чернобыле, Тетереве и Вышгороде будет сухо, а вот Фастове, Борисполе, Барышевке, Яготине, Белой Церкви и Мироновке пройдут грозовые дожди, температура воздуха не поднимется выше +23 градусов.

Отметим, что ранее метеорологи подвели итоги лета в столице. Так, средняя температура воздуха летом этого года в Киеве составила +21,4 ºС, что на 2,7ºС превысило климатическую норму. Это дало ему возможность разделить шестую-седьмую позицию с летом 2016 года среди самых теплых в Киеве с 1881 года.

Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. По прогнозам, сентябрь еще побалует теплом, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками.

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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