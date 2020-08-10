В Киеве резко снизилось число инфицированных коронавирусом за сутки – зарегистрировано только 66 случаев. Днем ранее, на 9 августа, сообщалось о 120 случаях.

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Об этом сообщил 10 августа мэр Киева Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 9564 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

40 женщин в возрасте от 19 до 81 года;

23 мужчины в возрасте от 22 до 78 лет;

2 девочки – 2 и 15 лет и 1 мальчик 4 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 14, в Дарницком – 10 и 9 случаев в Деснянском районе.

В тренде Коронавирус снова бьет антирекорды: в Киеве зафиксировали две новые вспышки

Отметим, что на 8 августа Киев установили абсолютный антирекорд по коронавирусу – за сутки COVID-19 подтвердился у 200 человек.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко прогнозирует, что с октября в Украине может резко увеличиться количество зараженных коронавирусом, когда наступит эпидемиологический сезон острых респираторных заболеваний.

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Тем временем не все областные центры в Украине согласны с "красной зоной" карантина:

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