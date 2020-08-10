В Киеве резко снизилось число инфицированных коронавирусом за сутки – зарегистрировано только 66 случаев. Днем ранее, на 9 августа, сообщалось о 120 случаях.
Об этом сообщил 10 августа мэр Киева Виталий Кличко.
На сегодня в столице уже 9564 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели:
- 40 женщин в возрасте от 19 до 81 года;
- 23 мужчины в возрасте от 22 до 78 лет;
- 2 девочки – 2 и 15 лет и 1 мальчик 4 лет.
В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 14, в Дарницком – 10 и 9 случаев в Деснянском районе.
Отметим, что на 8 августа Киев установили абсолютный антирекорд по коронавирусу – за сутки COVID-19 подтвердился у 200 человек.
Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко прогнозирует, что с октября в Украине может резко увеличиться количество зараженных коронавирусом, когда наступит эпидемиологический сезон острых респираторных заболеваний.
Тем временем не все областные центры в Украине согласны с "красной зоной" карантина:
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