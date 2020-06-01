В Киеве с 1 июня открывают детсады, но хотят ограничить вход в метро

Также начнут работать спортивные комплексы и залы, но остаются закрытыми бассейны

Киев ослабляет карантинные ограничения, и с 1 июня в городе должны открыться детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы.

Возобновят работу также учреждения высшего и профессионально-технического образования для выпускников и абитуриентов.

В частности, как ранее сообщали в Киевской городской государственной администрации (КГГА), в столице возобновят работу 72 учреждения профессионально-технического образования – для подготовки и проведения государственной квалификационной аттестации выпускников.

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Руководители учреждений должны организовать ежедневный температурный скрининг работников и учащихся. Также обязателен масочный режим.

Также власти обращались к киевлянам, чтобы они не приводили в детские сады болеющих детей. Воспитанникам дошкольных учреждений будут проводить термометрию, также в садах запрещено родителям заходить в группы.

При этом в столичном метро планируют ограничить вход на станции с 1 июня. Это поможет избежать скопления большого количества пассажиров на станциях, поскольку с понедельника возобновляется работа общественного транспорта, который курсирует между столицей и пригородами. Поэтому ограничения помогут сохранить дистанцию между пассажирами.

Напомним, метро в столице возобновило свою работу 25 мая. Маршрутки, автобусы, трамваи и троллейбусы начали курсировать в столице еще 23 мая. Для столичных пассажиров в связи с эпидемией коронавируса ввели ряд ограничений.

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