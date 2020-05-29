В Киеве с 1 июня будут ограничивать вход в метро

В столичном метро планируют ограничить вход на станции с 1 июня. Это поможет избежать скопления большого количества пассажиров на станциях, поскольку с понедельника возобновляется работа общественного транспорта, который курсирует между столицей и пригородами. Поэтому ограничения помогут сохранить дистанцию между пассажирами.

В метро отмечают, что количество пассажиров со времен возобновления движения поездов растет с каждым днем. Если 25 мая, в первый день возобновления работы, подземкой воспользовались 310 тысяч пассажиров, то 28 мая их было уже 540 тысяч.

"Людей в метро становится больше, и мы готовимся к тому, что на выходных откроется пригород Киева, и пассажиров будет еще больше. Соответственно, могут быть ограничения на вход в метро, чтобы растянуть пассажиропоток с возможностью соблюдения социальной дистанции", – рассказала заместитель директора Киевского метрополитена Наталья Макогон в эфире телеканала "Украина 24".

Реклама

Она отметила, что во время ограничений входа на станцию из трех дверей открытыми оставят две, или даже одну. При этом, без маски в метро не пустят, а людям с признаками простуды будут измерять температуру.

Напомним,в понедельник, 25 мая, в Киеве возобновило свою работу метро. Корреспонденты сайта "Сегодня" проехали в самом первом поезде по "красной" ветке и выяснили, как состоялся запуск подземки от станции метро "Святошин", которая в докарантинные времена считалась одной из самых загруженных.

Маршрутки, автобусы, трамваи и троллейбусы начали курсировать в столице еще 23 мая. Для столичных пассажиров в связи с эпидемией коронавируса ввели ряд ограничений.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама