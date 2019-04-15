В Киеве снесли историческое здание на Большой Васильковской

Застройщий снес памятник ради стройки многоэтажки

В столице снесли уникальный памятник науки и техники начала ХХ века. Из-за строительства жилого комплекса возле станция метро "Лыбедская" застройщик уничтожил уникальное здание водонасосной станции на улице Большой Васильковской, 137 построенной еще в 1908 году.

Она была создана для обслуживания артезианских источников пробуренных в пойме Лыбеди. Здание капитально отремонтировали в конце 1990-х годов и использовали по назначению.

Решение о сносе здания подписали в КГГА 14 марта этого года. На месте уникального здания выстроят жилой комплекс в высоту от 6 до 15 этажей с подземными паркингами.

Кстати, совсем рядом на улице Большой Васильковской, 141 сносят еще одно историческое здание 1930-х годов в стиле конструктивизма – помещение тяговой подстанции. Его территорию тоже отдадут под застройку жилыми комплексами.

Ранее киевляне забили тревогу — возле знаменитого красного корпуса Национального университета им. Тараса Шевченко снесли часть исторической ограды ХIХ века. Ее разобрали на углу улиц Владимирской и Льва Толстого. От мощной стены высотой 5—6 метров абсолютно ничего не осталось, кроме зеленого строительного забора и деревянных поддонов со старинными кирпичами.

Ранее сообщалось, что в самом старом в столице Национальном ботаническом саду им. Фомина, который расположен возле станции метро "Университет", в разгаре реставрация старинных входных групп с колоннами со стороны бульвара Шевченко и улицы Льва Толстого.

Также мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве снесли историческое здание на Большой Васильковской". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.