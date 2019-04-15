В Киеве снесли историческое здание на Большой Васильковской
Застройщий снес памятник ради стройки многоэтажки
В столице снесли уникальный памятник науки и техники начала ХХ века. Из-за строительства жилого комплекса возле станция метро "Лыбедская" застройщик уничтожил уникальное здание водонасосной станции на улице Большой Васильковской, 137 построенной еще в 1908 году.
Она была создана для обслуживания артезианских источников пробуренных в пойме Лыбеди. Здание капитально отремонтировали в конце 1990-х годов и использовали по назначению.
Решение о сносе здания подписали в КГГА 14 марта этого года. На месте уникального здания выстроят жилой комплекс в высоту от 6 до 15 этажей с подземными паркингами.
Кстати, совсем рядом на улице Большой Васильковской, 141 сносят еще одно историческое здание 1930-х годов в стиле конструктивизма – помещение тяговой подстанции. Его территорию тоже отдадут под застройку жилыми комплексами.
Ранее киевляне забили тревогу — возле знаменитого красного корпуса Национального университета им. Тараса Шевченко снесли часть исторической ограды ХIХ века. Ее разобрали на углу улиц Владимирской и Льва Толстого. От мощной стены высотой 5—6 метров абсолютно ничего не осталось, кроме зеленого строительного забора и деревянных поддонов со старинными кирпичами.
Ранее сообщалось, что в самом старом в столице Национальном ботаническом саду им. Фомина, который расположен возле станции метро "Университет", в разгаре реставрация старинных входных групп с колоннами со стороны бульвара Шевченко и улицы Льва Толстого.
Также мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.
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