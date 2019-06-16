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Ядовитый воздух в Киеве: названы сроки высокого уровня загрязнения

16 июня, 11:48

Наиболее загрязненный воздух на Оболонском проспекте, Бессарабке, Демеевке и на ул. Скляренко

Фото: Pixabay

С восьмого июня метеорологические условия в Киеве способствуют накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 12-13 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5-6 среднесуточных предельно-допустимых концентраций в районах: ул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей", – говорится в сообщении.

В Гидрометцентре говорят, что метеорологические условия, такие как жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии, и уровень загрязнения удержатся в столице до 18 июня.

Напомним, что в Киеве ночь с пятницы на субботу, 15 июня 2019 года, вновь побила температурный рекорд. Температура воздуха не опустилась ниже 22,2 градуса тепла, а это значит, что предыдущий рекорд 1924 превышен аж на 2,3 градуса.

Также мы сообщали, что жара в Украине продержится как минимум еще несколько дней. Как сообщила синоптик Наталья Диденко, в воскресенье, 16 июня, дневная температура на преимущественной части Украины будет удерживаться в районе +30 … +35 градусов по Цельсию.

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Тег воздух, гидрометцентр, погода в Киеве

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ГСЧС

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