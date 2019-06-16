Жара не отступает: погода в Украине на ближайшие дни
17 и 18 июня температура в Украине будет доходить до +35 днем и +24 ночью
Жара, которая уже установила в Украине несколько рекордов, не собирается отступать и продержится как минимум еще несколько дней.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко, в воскресенье, 16 июня, дневная температура на преимущественной части Украины будет удерживаться в районе +30 … +35 градусов по Цельсию. Местами она может снизиться до +29 градусов. Ночью в стране ожидается от +18 до +24 градусов.
Кратковременные дожди с грозами могут пройти в Харьковской области, Луганской, Донецкой, Винницкой, Житомирской, а также на западе Киевской области.
В то же время, Укргидрометцентр прогнозирует Западной Украине грозы, а также местами град и шквалы.
В столице в этот день ожидается жара от +31 до +33 градусов, без существенных осадков.
Начало недели принесет с собой локальные грозовые дожди на запад и север страны, что ненадолго может снизить температуру воздуха.
"Жара пока остается главным ньюсмейкером", – резюмирует синоптик.
Напомним, что жара стала причиной подорожания традиционно дешевых огурцов в Украине. Эксперт Алексей Дорошенко объяснил это "Сегодня" тем, что этот овощ нуждается в обильном поливе.
Кроме того, как мы писали столичные спасатели предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха в Киеве из-за жары.
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