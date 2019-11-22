В Киеве температура упадет до -10 градусов, в области будет до -12

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В Киеве в субботу, 23 ноября, ожидается ухудшение погодных условий и снижение температуры. Как сообщает Укргидрометцентр, днем будет до -1...-3 °С, а ночью температура снизится до -8...-10 °С.

При этом в области также морозно. В Барышевке прогнозируют ночью -10...-12 °С, днем будет -2...-4 °С. В Яготине будет ночью -9...-11 °С, днем ожидается -1...1 °С. В Тетереве, Вышгороде, Борисполе также ночью до -10 градусов, а вот в Чернобыле, Фастове и Белой Церкви будет до -9 °С. В Мироновке ночью ожидается до -8 градусов.

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Напомним, 4 ноября в столице зафиксировали два температурных рекорда. После полудня 4 ноября столбик максимального термометра поднялся до +17,6 °С, что на 2,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году. Среднесуточная температура составила +12,9 °С, что на 0,6 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года. По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября. Также температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже 9,2 °С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9 °С.

Также 11 ноября столицу накрыл сильный дождь, который подтопил ряд улиц.

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